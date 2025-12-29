Nel primo consiglio regionale dell’era Roberto Fico, si fa strada una notizia che ha suscitato attenzione: secondo alcune indiscrezioni, Fulvio Bonavitacola potrebbe essere il nuovo vicepresidente della Regione Campania. Le decisioni importanti spesso si definiscono nei momenti di confronto informale, e questa voce rappresenta un possibile cambiamento nella governance regionale. La vicenda sarà da seguire nei prossimi giorni per verificare la conferma ufficiale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le decisioni vere maturano nei corridoi, non nell’aula. A pochi minuti dall’avvio del primo consiglio regionale dell’era Roberto Fico, dal Centro Direzionale rimbalza un’indiscrezione che pesa come un macigno: Fulvio Bonavitacola sarebbe il vicepresidente della Regione Campania. Nulla di ufficiale. Ma i segnali sono convergenti. Telefonate, incastri, silenzi strategici. La partita si sarebbe chiusa prima ancora di iniziare. Un ritorno che sa di continuità, più che di rottura. E che racconta molto della vera architettura del nuovo corso. Mentre l’aula si prepara, fuori si decide. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione Campania, nome a sorpresa per la vicepresidenza: scossa nel primo consiglio dell’era Fico

Leggi anche: Campania, convocato il primo Consiglio regionale dell’era Fico: lunedì 29 dicembre la seduta inaugurale

Leggi anche: Fissato il primo consiglio regionale dell'era Fico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giunta, resta il nodo dei deluchiani.

Regione Campania, giunta Fico: corsa contro il tempo per la prima del Consiglio - Domani mattina è previsto l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e l'obiettivo ... msn.com