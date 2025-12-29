Regione Campania nome a sorpresa per la vicepresidenza | scossa nel primo consiglio dell’era Fico
Nel primo consiglio regionale dell’era Roberto Fico, si fa strada una notizia che ha suscitato attenzione: secondo alcune indiscrezioni, Fulvio Bonavitacola potrebbe essere il nuovo vicepresidente della Regione Campania. Le decisioni importanti spesso si definiscono nei momenti di confronto informale, e questa voce rappresenta un possibile cambiamento nella governance regionale. La vicenda sarà da seguire nei prossimi giorni per verificare la conferma ufficiale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Le decisioni vere maturano nei corridoi, non nell’aula. A pochi minuti dall’avvio del primo consiglio regionale dell’era Roberto Fico, dal Centro Direzionale rimbalza un’indiscrezione che pesa come un macigno: Fulvio Bonavitacola sarebbe il vicepresidente della Regione Campania. Nulla di ufficiale. Ma i segnali sono convergenti. Telefonate, incastri, silenzi strategici. La partita si sarebbe chiusa prima ancora di iniziare. Un ritorno che sa di continuità, più che di rottura. E che racconta molto della vera architettura del nuovo corso. Mentre l’aula si prepara, fuori si decide. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Campania, convocato il primo Consiglio regionale dell’era Fico: lunedì 29 dicembre la seduta inaugurale
Leggi anche: Fissato il primo consiglio regionale dell'era Fico
Giunta, resta il nodo dei deluchiani.
Regione Campania, giunta Fico: corsa contro il tempo per la prima del Consiglio - Domani mattina è previsto l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e l'obiettivo ... msn.com
Regione Campania, Fico stringe sulla Giunta: arriva il capo di gabinetto è il tecnico Comparone - Si tratta di Francesco Comparone, consigliere parlamentare di lunga ... ilmattino.it
Campania: Cangiano (FdI), 'Cirielli rappresenta scelta più autorevole per regione' - "Edmondo Cirielli è senza dubbio la figura più autorevole e capace che il centrodestra possa esprimere per guidare la regione Campania. iltempo.it
La definizione della prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania è questione di giorni Dipende dagli equilibri nel Partito Democratico. - facebook.com facebook
Campania, condanna bis per De Luca: dovrà risarcire 100mila euro per il caso dei vigili in Regione x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.