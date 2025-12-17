Regione da Casa Riformista l’assist a Mastella per la Giunta | Pellegrino riapre il toto-nomine

L’assemblea provinciale di Casa Riformista a Salerno ha espresso chiaramente il suo sostegno a Tommaso Pellegrino come assessore regionale, aprendo una fase di discussioni e possibili ripercussioni che potrebbero superare gli ambiti del partito. La richiesta, forte e decisa, segna un punto di svolta nelle dinamiche politiche regionali, alimentando il toto-nomine e accendendo i riflettori sulle future scelte della Giunta.

Tempo di lettura: 2 minuti L'indicazione politica uscita dall'assemblea provinciale di Casa Riformista a Salerno, con la richiesta esplicita di nominare Tommaso Pellegrino assessore regionale, rischia di produrre effetti che vanno ben oltre il perimetro riformista. Più che una semplice rivendicazione interna al centrosinistra, la mossa potrebbe infatti trasformarsi in un vero e proprio grimaldello capace di scardinare uno dei nodi politici più delicati nella costruzione della futura Giunta regionale della Campania. Il punto è noto agli addetti ai lavori: il veto posto dal presidente Roberto Fico sulla possibilità di nominare assessori che non siano stati eletti in Consiglio regionale.

