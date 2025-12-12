In seguito al consolidamento dei voti ottenuti da Andrea Micalizzi, si è deciso di rinnovare la composizione della giunta comunale. Bressa assume il ruolo di vice sindaco, mentre Bisato prende il posto di assessore, subentrando a Micalizzi. Il doppio cambio era stato ipotizzato, segnando un nuovo assetto amministrativo per la città.

Il doppio cambio era nell'aria dopo il pieno di voti fatto dal neo consigliere regionale Andrea Micalizzi. Entrando in Regione quello che da oggi è l'ex vice sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici ha lasciato le sue deleghe e oggi alle 14 e 30 il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha. Padovaoggi.it

Rimpasto di giunta a Padova, Bressa è il nuovo vicesindaco - Rimpasto di giunta a Padova a causa delle dimissioni dalla carica di vice sindaco del neo consigliere regionale Andrea Micalizzi, eletto in Regione con oltre 18mila preferenz ... msn.com

Rimpasto in giunta: Bressa vice sindaco e Bisato assessore subentrano a Micalizzi - Antonio Bressa diventa da oggi il nuovo vice sindaco della città e in giunta entra il vice presidente della Provincia, Alessandro Bisa ... padovaoggi.it

Il rimpasto di giunta è vicino Ecco cosa si muove dopo l'estromissione dell'assessore Nadja Bala #nadjabala #assessore #sociale #cittadin #giunta - facebook.com facebook