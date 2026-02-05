Viaggio nella bipolarità con Fabio Macaluso e il suo libro Volevo un tè al limone
Questa sera a Ostuni si parla di bipolarità con Fabio Macaluso e il suo nuovo libro,
OSTUNI - L’associazione “Una valle di libri”, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, organizza un nuovo appuntamento culturale all’insegna della lettura, del dialogo e della riflessione. Martedì 10 Febbraio 2026, alle ore 18:00, la sala convegni della Bcc di Ostuni.🔗 Leggi su Brindisireport.it
