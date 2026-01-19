Andrea Iacomini, giornalista e portavoce dell’UNICEF Italia, intraprende un viaggio attraverso l’Italia per presentare il suo nuovo libro, “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”. Un percorso che, attraverso le pagine, racconta l’esperienza dei bambini ucraini, offrendo uno sguardo diretto sulla loro realtà. Un’occasione per approfondire le tematiche umanitarie e conoscere da vicino il contesto in cui operano le organizzazioni internazionali.

Inizia ufficialmente il viaggio di “La Forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina” (People), l’ultimo libro di Andrea Iacomini, giornalista e Portavoce dell’UNICEF Italia. Un viaggio che l’autore intraprende per testimoniare la realtà di un conflitto che continua a colpire anche i bambini, partendo dal riscontro eccezionale ottenuto durante la prima presentazione a Roma. L’evento di lancio nella Capitale, che ha visto la partecipazione di Andrea Margelletti Presidente del Ce.SI., del Direttore Generale dell’UNICEF Italia Paolo Rozera, del Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano, dell’attore Flavio Insinna e della giornalista Valentina Petrini, ha segnato l’inizio di un interesse collettivo che ha portato il libro alla sua prima ristampa in poche settimane. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “In viaggio con il libro La forza sia con te”: Andrea Iacomini attraversa l’Italia per raccontare l’Ucraina dei bambini

Leggi anche: UNICEF: “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”. Presentazione del nuovo libro di Andrea Iacomini

Unicef in missione in Ucraina, Iacomini: “Centinaia di bambini vivono ancora sotto terra, sono i veri eroi”

Unicef è attiva in Ucraina per sostenere i bambini colpiti dal conflitto. Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, condivide le sue esperienze, evidenziando come molti bambini trascorrano ancora le giornate nei bunker sotterranei e affrontino enormi difficoltà, dimostrando un coraggio straordinario.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Frieren Oltre la fine del viaggio Stagione 2: il numero degli episodi non farà felici i fan - Nel mentre si attendere l'arrivo della seconda stagione di Frieren: Oltre la fine del viaggio, tramite il sito giapponese abbiamo modo di vedere il numero di episodi. multiplayer.it