Viaggio nell' antica Brundisium | Francesco Rodio presenta il suo libro

Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la presentazione del libro “Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium La Porta d’Oriente della Via Appia”, di Francesco Rodio. L'opera accompagna il lettore in un vero e proprio viaggio nella Brindisi romana, quando Brundisium era uno dei principali snodi tra Oriente e Occidente nel mondo antico. Com’era davvero l’antica città? Perché la Via Appia arrivava proprio fino a qui? Che ruolo aveva Brundisium nell’Impero romano? Partendo da studi archeologici, fonti storiche e testimonianze di autori antichi come Plinio il Vecchio, Tacito, Cicerone e Tito Livio, l’autore ricostruisce la vita della città con rigore scientifico ma con uno stile narrativo coinvolgente, capace di rendere la lettura scorrevole come un romanzo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

