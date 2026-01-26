Giorno della memoria un evento con le scuole per ricordare le vittime della Shoah a Vasto

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose. Anche a Vasto il Comune organizza una cerimonia per onorare questa giornata, coinvolgendo le scuole e la comunità locale. Un momento di riflessione importante per mantenere vivo il ricordo e promuovere i valori di rispetto e tolleranza.

In programma anche la deposizione di una corona d'alloro al cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio Marina Anche a Vasto il Comune organizza una commemorazione dedicata alle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni razziali, politiche e religiose, martedì 27 gennaio. Il programma delle iniziative prevede il primo appuntamento, a cui parteciperanno le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, dalle 8:40 al teatro Rossetti con lo spettacolo teatrale "Sotto una pioggia di stelle" regia di Federica Vicino della compagnia teatrale Indaco TeatroGiovani. Alle ore 10, in piazza Rodi a Vasto Marina è in programma la deposizione di una corona d'alloro al cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio Marina.

