Incidente sulla strada provinciale in Val di Sangro | feriti moglie e marito

Una coppia di coniugi di Altino è rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 6 dicembre, sulla strada provinciale 119, nel territorio di Archi. La Fiat Punto su cui la coppia viaggiava, in direzione Bomba, si è scontrata con un'altra Punto che saliva in direzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

