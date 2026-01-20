Val di Sangro impianto rifiuti fermato dai Carabinieri | irregolarità diffuse e denuncia

Nella Val di Sangro, un impianto di gestione rifiuti è stato temporaneamente fermato a seguito di ispezioni congiunte dei Carabinieri Forestali e dell’Ispettorato del Lavoro. Durante le verifiche sono emerse irregolarità diffuse, portando alla sospensione delle attività e a diverse sanzioni. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli rigorosi nel settore ambientale e della gestione dei rifiuti.

Chieti - Ispezioni congiunte dei Carabinieri Forestali e dell’Ispettorato del Lavoro portano alla sospensione di un impianto per rifiuti pericolosi e non, con sanzioni e provvedimenti penali. Un articolato controllo dei Carabinieri Forestali ha portato alla sospensione immediata dell’attività di un impianto di gestione dei rifiuti situato nella Val di Sangro, al termine di verifiche che hanno fatto emergere gravi e diffuse irregolarità sotto il profilo gestionale, ambientale e della sicurezza sul lavoro. Durante le ispezioni sono state accertate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’assenza di idonea segnaletica di sicurezza, una manutenzione carente delle attrezzature, l’omessa valutazione del rischio biologico e il mancato rinnovo della polizza fideiussoria, requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

