Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 20 | 25

La viabilità sulla Roma nord si complica a causa di un incidente che ha portato alla chiusura dello svincolo di Settebagni. Il traffico proveniente dal raccordo anulare si accumula e si formano lunghe code. Un altro incidente sulla Nepesina al km 14 rallenta il traffico tra via Fabrici e il bivio per Civita Castellana, creando disagi in entrambe le direzioni. Sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna, si stanno ancora risolvendo i problemi causati da un incidente precedente, mentre tra Roma Fiumicino e P

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla Roma nord ha chiuso lo svincolo di Settebagni per il traffico proveniente dal raccordo anulare altro incidente sulla strada provinciale Nepesina al km 14 code tra via fabrici è il bivio per Civita Castellana In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza code residue tra Roma Fiumicino e Pisana sulla A12 Roma Tarquinia risolto il sinistro avvenuto all'altezza dello svincolo di Santa Severa in direzione Civitavecchia ora il traffico regolare per il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Roma Fiumicino a causa di una frana la circolazione permane rallentata tra Poggio Mirteto e fare ritardi fino a 30 minuti infine consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio dove da questa sera e per le successive 24 30 ore sono previste precipitazioni usi anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento da Giorgia lonza e assali infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi messaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 20:25

Approfondimenti su Roma Nord Settebagni

La mattina di oggi a Roma si presenta complicata per chi si sposta in auto.

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene abbastanza scorrevole, ma ci sono alcune criticità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Nord Settebagni

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la 12 Roma Tarquinia un ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it

#Viabilità | #Lavori | #Roma Largo delle Terme di Caracalla, #5febbraio e #6febbraio, riduzione di carreggiata San Giovanni Attenzione alla segnaletica Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico nfo buff.ly/tG5qWep #Lucever x.com

#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Martedì #3febbraio, dalle 18:00 alle 19:30, in Via Leonida Bissolati si svolgerà una manifestazione Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante #Luceverde facebook