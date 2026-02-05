Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 07 | 25

La mattina di oggi a Roma si presenta complicata per chi si sposta in auto. Code e rallentamenti si registrano sulla strada urbana tra Roma e Teramo, soprattutto nel tratto tra il raccordo e la tangenziale in direzione centro. La situazione si aggrava sulla Flaminia Salaria, con traffico intenso e lunghe attese. Sul grande raccordo anulare, invece, si formano code sulla carreggiata interna tra le uscite Casilina e Ardeatina. A complicare ulteriormente la viabilità, un incidente sulla via Aurelia, altezza Castel di Guido, che ha creato ingor

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio per traffico intenso coda sul tratto Urbano della Roma Teramo tra il raccordo e la tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro si sta in coda sulla Flaminia Salaria andiamo sul grande raccordo anulare prime cose interessano la carreggiata interna alle uscite Casilina Ardeatina poi un incidente crea Disagi con code per i pendolari che stanno raggiungendo la capitale sulla via Aurelia altezza Castel di Guido infine con sede code sulla via Pontina Pomezia Castel Romano in direzione della capitale è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2020 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto dalle spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 5 gennaio 2026 segnala condizioni influenzate dalle intense piogge, con alcune criticità come code e sospensioni ferroviarie dovute al maltempo.

