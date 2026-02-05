Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 10 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene abbastanza scorrevole, ma ci sono alcune criticità. Sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare ci sono ancora rallentamenti all’altezza dello svincolo con la Roma Teramo, mentre sulla consolare la situazione è più tranquilla, tranne che per la via Flaminia, dove si formano lunghe code in direzione del centro. Disagi anche sulla Statale Pontina, dove si registrano code a causa di un incidente vicino a Pomezia, in direzione Roma. Oggi sono partiti anche i lavori di manutenzione sulla linea alta veloc

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in graduale ripresa Sulle carreggiate del grande raccordo anulare rimangono solo rallentamenti in esterna all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo anche sulle consolare la situazione scorrevole ad eccezione della via Flaminia dove si sta in fila dal raccordo 2 punti in direzione del centro invece Disagi con coda a causa di un incidente sulla Statale Pontina superata Pomezia per chi viaggia verso la capitale Infine per i viaggiatori della linea alta velocità Roma meno al via oggi lavori di manutenzione programmata sulla tratta Roma Termini Salerno possibili cancellazione totale o parziale Sui treni in viaggio lavori che termineranno il 19 marzo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

