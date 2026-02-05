Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 19 | 40

La viabilità a Roma e dintorni resta complicata. In serata si registrano code e rallentamenti su diverse strade, dalla Roma Tarquinia al Raccordo Anulare, dove un incidente blocca temporaneamente le corsie. Tra Roma Fiumicino e Pisana il traffico è intenso e si accumulano rallentamenti. In zona Nomentana e Prenestina il traffico si muove a singhiozzo, mentre sulla Salaria si segnala un problema ormai risolto, ma con qualche rallentamento ancora a Settebagni. Tra Castel de' Ceveri e Viter

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la 12 Roma Tarquinia un incidente all'altezza dello svincolo di Santa Severa in direzione Civitavecchia ci spostiamo sul Raccordo Anulare l'incidente avvenuto in precedenza in carreggiata interna causa ancora code tra Roma Fiumicino e Pisana sempre in internal code per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra via Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo anulare sulla SS 4 Salaria risolto il sinistro avvenuto in precedenza permangono rallentamenti all'altezza di Settebagni in direzione Monterotondo sulla Cassia bis ha rimosso il veicolo in panne ora il traffico è regolare tra Castel de' ceveri Formello verso Viterbo ci possiamo nel quadrante sud della capitale in via di risoluzione l'incidente avvenuto sulla via del mare permangono code tra Dragona e Ostia Antica in direzione Ostia in chiusura e trasporto ferroviario sulla linea fl1 Roma a causa di una frana alla circolazione ancora rallentata tra Poggio Mirteto e Fara Sabina rallentamenti fino a 30 minuti da Giorgia lonza e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 19:40 Approfondimenti su Roma RegionaLazio Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 08:40 Tra il via vai di auto sulla Roma Grande Raccordo Anulare, si formano code in diversi punti della città. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 09:40 La mattinata sulla viabilità di Roma si presenta complicata. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roma RegionaLazio Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la 12 Roma Tarquinia un ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Viabilità | #Lavori | #Roma Largo delle Terme di Caracalla, #5febbraio e #6febbraio, riduzione di carreggiata San Giovanni Attenzione alla segnaletica Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico nfo buff.ly/tG5qWep #Lucever x.com #Viabilità | #Manifestazione | #Roma Martedì #3febbraio, dalle 18:00 alle 19:30, in Via Leonida Bissolati si svolgerà una manifestazione Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante #Luceverde facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.