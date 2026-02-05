Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 08 | 40

Tra il via vai di auto sulla Roma Grande Raccordo Anulare, si formano code in diversi punti della città. Il traffico si sta intensificando in particolare tra Labro e Casilina, con rallentamenti anche tra Roma Fiumicino e Tuscolana. La situazione peggiora sulla tangenziale in direzione centro, dove le auto rallentano notevolmente. Anche sulla via Pontina, tra Pomezia e Castel Romano, ci sono file in direzione della capitale. La situazione resta complicata, e i automobilisti devono armarsi di pazienza.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico sulle carreggiate del grande raccordo anulare con coda all'altezza di labbro e tra Casilina e APN interna mentre in esterna si rallenta tra la Roma Fiumicino e Tuscolana coda tratti per traffico intenso Anche sul tratto Urbano della Roma Teramo raccordo la tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro si sta in coda sulla Flaminia Salaria cosa attratti sulla Roma Fiumicino a partire dal raccordo infine consuete code sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano direzione della capitale è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

