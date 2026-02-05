Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 09 | 40

La mattinata sulla viabilità di Roma si presenta complicata. Sul Grande Raccordo Anulare si formano code tra Labaro e Casilina, mentre in direzione est si rallenta tra Roma Fiumicino e Tuscolana. La situazione si ripete anche sulla tangenziale e sulla Flaminia Salaria, dove il traffico intenso provoca lunghe code. Anche sulla Pontina, tra Pomezia e Castel Romano, si registrano ingorghi in direzione della capitale. La circolazione resta difficile e chi si muove in queste zone deve armarsi di pazienza.

