Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 18 | 40

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa sera. Tra incidenti e traffico intenso, le strade principali sono tutte congestionate. Sul raccordo anulare si segnalano code tra Roma Fiumicino e Pisana, mentre la Cassia bis e la Salaria registrano rallentamenti. La Nomentana e l’Appia sono interessate da traffico rallentato, e anche la Tangenziale est mostra file tra Portonaccio e l’ingresso alla Salaria. La situazione si aggrava con un incidente sulla via del mare tra Dragona e Ostia Antica, e un altro sulla Statale Pont

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare un incidente in carreggiata interna causa code tra Roma Fiumicino e Pisana sempre in interna code qui per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria è più avanti rallentamenti tra Nomentana e Appia in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tiburtina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra la tangenziale est e Raccordo Anulare verso quest'ultimo è nel senso opposto file tra Portonaccio e tangenziale est sulla SS 4 Salaria il sinistro avvenuto in precedenza causa ancora code all'altezza di Settebagni in direzione Monterotondo del quadrante sud della capitale segnaliamo un incidente sulla via del mare file tra Dragona e Ostia Antica in direzione Ostia altro incidente sulla Statale Pontina causa code tra via Laurentina & via Fossignano verso Latina infine sulla SR raccordo di Fiuggi in provincia di Frosinone rimosso l'incidente avvenuto in precedenza al km 12 e 200 trattori aperto e circolazione regolare tra piglio è acuto In entrambe le direzioni da Giorgia Loddo e Astral infomobilità al momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

