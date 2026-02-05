Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 18 | 10

La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata. Questa sera si registrano code e rallentamenti sulla Salaria, tra Settebagni e Monterotondo, a causa di un incidente. Sul Raccordo Anulare, traffico intenso tra le uscite di Roma Fiumicino e Tuscolana, con file anche tra Cassia bis e Salaria. In città, rallentamenti tra Nomentana e Appia, mentre sulla tangenziale est si registrano code tra Portonaccio e il raccordo anulare. Risolto un incidente sulla A91 Roma-Fiumicino, ma ancora problemi sulla Pontina, con

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla SS 4 Salaria causa coda all'altezza di Settebagni in direzione Monterotondo mentre in via di risoluzione il sinistro avvenuto sulla strada provinciale 40 Bassanese code smaltimento all'altezza di Bassano Romano nei due sensi di marcia possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si sta in fila tra Cassia bis e Salaria è più avanti rallentamenti tra Nomentana e Appia sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra la tangenziale est e il raccordo anulare verso quest'ultimo è nel senso opposto file tra Portonaccio e tangenziale est sulla a91 Roma Fiumicino risolto un incidente avvenuto in precedenza e residuo all'altezza di Ponte Galeria verso Roma ci spostiamo sulla statale Pontina code qui per traffico intenso all'altezza di Aprilia verso Latina infine sulla SR raccordo di Fiuggi in provincia di Frosinone a causa incidente avvenuto al km 12 e 200 permane chiuso il tratto tra piglio è acuto In entrambe le direzioni da Giorgia non due assali infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

