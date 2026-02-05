Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 09 | 10

La viabilità a Roma si fa più complicata questa mattina. Il traffico sul Grande Raccordo Anulare è in aumento, con lunghe code all’altezza di Labaro e tra Casilina e Appia Nuova. In direzione est, rallentamenti tra Roma Fiumicino e Tuscolana. Anche sulla tangenziale in direzione centro si segnalano congestioni, così come sulla Flaminia Salaria e sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sempre in direzione capitale. La situazione rimane critica e si prevedono ulteriori disagi nel corso della giornata.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico sulle carreggiate del grande raccordo anulare con coda all'altezza di labbro e tra Casilina e APN interna mentre in esterna si rallenta tra la Roma Fiumicino e Tuscolana coda tratti per traffico intenso Anche sul tratto Urbano della Roma Teramo raccordo la tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro si sta in coda sulla Flaminia Salaria cosa attratti sulla Roma Fiumicino a partire dal raccordo infine consuete code sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano direzione della capitale

