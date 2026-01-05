Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 09 | 10

Viabilità Roma e Lazio al 05-01-2026, ore 09:10. A causa delle condizioni meteo avverse, segnalate dalla Protezione Civile, persistono disagi su diverse arterie: chiusure sulla via Appia e sulla via Laurentina, code sulla Pontina e rallentamenti sul Raccordo Anulare. La linea ferroviaria Roma-Albano-Frascati-Velletri è sospesa per maltempo, con ritardi e variazioni. Restate aggiornati e consultate le fonti ufficiali per ulteriori informazioni.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio ancora disagi a causa delle forze più Giada codice giallo come segnalata dalla protezione civile che ci accompagneranno su tutta la regione fino alle prime ore del pomeriggio per allagamento tratto chiuso sulla via Appia altezza via dei Due Laghi e sulla via Laurentina siamo all'altezza del Divino Amore tutto Verso il raccordo sempre Verso il raccordo code per incidente sulla via Pontina da Castel Romano a Spinaceto un incidente poi ha segnalato a nord della capitale sull'Aurelia bis chiuso il tratto dal km 0 al km 15 Dov'è coinvolto un mezzo pesante siamo in località Tarquinia poi sul Raccordo Anulare pochi veicoli in circolazione ma si rallenta all'altezza dell'uscita Appia in esterna IP ne rimane ancora sospesa la linea ferroviaria Roma Albano Frascati Velletri a causa del maltempo con ritardi e variazioni per i treni regionali in rete è tutto Grazie per l'attenzione Marco ci luffa più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

