Via Valerio Laspro un’altra voragine nel quartiere La mennolella

Tempo di lettura: < 1 minuto Mentre si avvia risoluzione, con l’intervento di riparazione in corso, il problema causato da una voragine che si era aperta nei giorni scorsi in via Salvatore Calenda, un’altra voragine tiene in scacco un’altra arteria situata a poca distanza. Nel pomeriggio di oggi, in via Valerio La aspro, proprio davanti al teatro nuovo, si è aperto un buco profondo, ma largo meno di 1 m che ha reso necessario un intervento dei tecnici comunali e della Salerno sistemi. Sul posto anche la polizia municipale per regolamentare il traffico. La carreggiata è interessata da voragine è stata interdetta e le automobili al momento vengono fatte transitare a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

