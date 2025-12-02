Strade come groviera | si è aperta un' altra voragine la terza

L'asfalto ha ceduto nuovamente e in strada si è aperta l'ennesima voragine. È successo oggi, martedì 2 dicembre, a Muggiò, in via Italia, a poca dalla distanza dell'altra buca apertasi già nella giornata di martedì 25 novembre. Buca alla quale, il giorno successivo, si è affiancata quella in via. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

