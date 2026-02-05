Via vai da un' abitazione un arresto per droga | in casa aveva hashish ecstasy e duemila euro

Nella notte, la polizia di Ravenna ha arrestato un uomo dopo aver scoperto droga e soldi in casa sua. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato hashish, ecstasy e circa duemila euro in contanti. I movimenti sospetti davanti all’abitazione avevano attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno portato all’arresto.

Un arresto per droga da parte della Questura di Ravenna. La scorsa notte una pattuglia, nell’ambito della consueta attività di perlustrazione del territorio, è stata attirata da movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione, per la quale erano giunte alcune segnalazioni.Gli agenti hanno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Arresto Aveva hashish “droga da strada“ e cocaina. Scatta l’arresto Questa mattina a Milano, la polizia ha arrestato un uomo trovato in possesso di hashish, cocaina e un farmaco chiamato Lyrica. Lovere, via vai sospetto da un’abitazione: scoperto bazar della droga Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ravenna Arresto Argomenti discussi: VIA VAI VAI VIA. Mobilità, residenza, confinamenti; Intossicazione in un asilo nido a Milano, via vai di ambulanze; I Carabinieri alla Borgata notano un viavai di giovani da un garage e arrestano un 33enne per detenzione e spaccio di cocaina. Il Gip Piccione ha disposto gli arresti domiciliari; Via vai sospetto nel bosco: Stranieri con grosse buste. Ho scoperto un bivacco. Via vai continuo da un appartamento: trasformato in una base per lo spaccio. In casa nascosti 3 kg di cocainaBrescia, 22 agosto 2025 – Beccato con tre chili di cocaina e due etti di hascisc nascosti in casa: un uomo arrestato a Brescia. L’intervento da parte della polizia locale bresciana è scattato ... ilgiorno.it 'Via Vai', urban art minimalista davanti al MAXXI L'AquilaUn palco centrale per gli eventi, ombra, sedute e verde. Piazza Santa Maria Paganica cambia faccia per l'estate con 'Via Vai', il progetto di spazio pubblico temporaneo del MAXXI L'Aquila in ... ansa.it Una quinta persona è stata portata via dall'abitazione in codice rosso. Leggermente intossicati anche tre carabinieri intervenuti sul posto facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.