Strade sindaco Zuccarini | Svincolo Scopoli completamente finanziato Dal Ministro Salvini altri 17milioni

Il sindaco Zuccarini annuncia con entusiasmo che lo svincolo di Scopoli è stato completamente finanziato, grazie a fondi dedicati e al supporto del Ministro Salvini, che ha garantito ulteriori 17 milioni di euro. Questo importante intervento rappresenta un passo avanti significativo per migliorare la viabilità e lo sviluppo della zona, assicurando risorse certe e un futuro più stabile per la comunità.

“Lo ‘svincolo di Scopoli’ ha ottenuto il completo finanziamento dell’opera, con appositi fondi esclusivamente dedicati. Posso annunciare ufficialmente che il Ministero delle Infrastrutture, attingendo da un fondo speciale, ha deliberato lo stanziamento di ulteriori risorse": lo ha affermato il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

