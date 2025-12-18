Strade sindaco Zuccarini | Svincolo Scopoli completamente finanziato Dal Ministro Salvini altri 17milioni

Il sindaco Zuccarini annuncia con entusiasmo che lo svincolo di Scopoli è stato completamente finanziato, grazie a fondi dedicati e al supporto del Ministro Salvini, che ha garantito ulteriori 17 milioni di euro. Questo importante intervento rappresenta un passo avanti significativo per migliorare la viabilità e lo sviluppo della zona, assicurando risorse certe e un futuro più stabile per la comunità.

Il sogno di Zuccarini : "Campionati acrobatici con team di piloti disabili" - Appello all’Aeroclub d’Italia per l’acquisto di un aliante di categoria illimitata. msn.com

Il sindaco parla di fascisti nelle strade di Milano. I cittadini, invece, vedono ben altro. Vedono insicurezza quotidiana, degrado, smog e politiche che peggiorano la qualità della vita. Vedono quartieri abbandonati, trasporti sempre più cari e strade congestionate - facebook.com facebook

Neve e alberi sulle strade, il sindaco Franco replica a "Uniti per Murialdo": "Polemiche sterili e inutili" x.com

