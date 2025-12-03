HBO Max arriva in Italia | ecco quanto costa davvero e cosa potrai vedere dal 13 gennaio

Ora è ufficiale: HBO Max, la piattaforma streaming proprietaria in capo a Warner, arriva in Italia il 13 gennaio 2026, con piani di abbonamento per tutte le esigenze. Solo qui, in esclusiva, sarà possibile vedere la nuova serie di Harry Potter o lo spinoff di Game Of Thrones, A Knight Of Seven Kingdoms, in arrivo proprio a gennaio 26. Al lancio, il catalogo sarà impreziosito da produzioni italiane come Portobello, la serie dedicata al caso giudiziario di Enzo Tortora e l’omicidio di Melania Rea. HBO Max ovviamente sarà la casa di tutti i film Warner, tra cui il recente Superman di James Gunn Ecco di seguito i piani di abbonamento disponibili al lancio: è previsto anche un pacchetto dedicato esclusivamente allo sport, aggiungibile separatamente (alla stregua dei ‘ticket’ che propone NOW) con cui sarà possibile visionare integralmente tutti i contenuti di Eurosport, comprese ovviamente le prossime Olimpiadi invernali a Cortina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - HBO Max arriva in Italia: ecco quanto costa davvero (e cosa potrai vedere dal 13 gennaio)

