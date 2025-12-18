Sanremo 2026 biglietti fino a 875 euro a sera | ecco quanto costa davvero entrare all’Ariston

Sanremo 2026 segna una svolta con prezzi dei biglietti che arrivano fino a 875 euro a sera, dopo anni di tariffe invariabili. La voglia di vivere l’emozione dell’Ariston si scontra con costi più elevati, rendendo l’esperienza più esclusiva e difficile da raggiungere per molti. Un nuovo capitolo per il Festival, che si apre a un pubblico sempre più selezionato e disposto a investire di più per l’evento più atteso dell’anno.

Dopo anni di prezzi invariati, il 2026 segna una svolta per chi sogna di assistere dal vivo al Festival di Sanremo. Il Comune ligure, in accordo con la Rai, ha deciso di aumentare il costo dei biglietti per il teatro Ariston di circa il 20% rispetto all’edizione precedente, una decisione che ha già innescato vivaci discussioni sui social network. Repubblica spiega che i nuovi listini rivelano cifre significative per chi vorrà vivere l’esperienza della kermesse canora più famosa d’Italia. Per i posti in platea, le prime quattro serate del Festival, da martedì a venerdì, costeranno 240 euro a sera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

