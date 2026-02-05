Verso gli Oscar | quattro film per capire il cinema di oggi
Quattro film in corsa per gli Oscar mostrano le tendenze del cinema di oggi. Dai Safdie a Chloé Zhao, i titoli più candidati offrono uno sguardo diretto sul presente, con stili e storie diverse. Sono film che riflettono le emozioni e le sfide della nostra epoca, ciascuno con una sua cifra distintiva.
Articolo. Dai Safdie a Chloé Zhao, un percorso tra i titoli più candidati che raccontano il presente attraverso stili, epoche e sguardi diversi Gli Oscar sono alle porte e in questi giorni arrivano in sala diversi titoli che si sono già imposti nella corsa alle statuette. Ne abbiamo scelti quattro: diversi tra loro per stile e ambizione, ma tutti con un corposo bottino di candidature. Un piccolo percorso di visioni per orientarsi tra i favoriti e capire quale cinema oggi racconta meglio il presente. Il primo film di Josh Safdie dopo la separazione dal fratello Benny, che nel frattempo ha girato da solo « The Smashing Machine », è uno dei favoriti per i prossimi Oscar, forte delle nove candidature ottenute, incluse tutte quelle più pesanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Candidato a 4 Oscar, vincitore di 2 Golden Globe e 2 premi all'ultimo festival di Cannes, il film brasiliano racconta l'opposizione di un uomo, e della comunità che lo accoglie, alla dittatura.
Marcelo torna a Recife e lo incontriamo subito nella scena di apertura di
"Sentimental Value": com'è il film con 9 candidature agli Oscar
