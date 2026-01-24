Sentimental Value | com' è il film con 9 candidature agli Oscar ora al cinema

“Sentimental Value” è uno di quei film che a primo impatto appaiono semplici, quasi elementari per struttura e caratteristiche, ma che poi in realtà nascondono una molteplicità di sguardi e significati non da nulla. Joachim Trier a tre tanni da “La persona peggiore del mondo”, offre una dramedy.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: "Sentimental Value": com'è il film con 9 candidature agli Oscar

Da «Marty Supreme» a «Sentimental Value». Al cinema film da Oscar - I trailerNel fine settimana del 24-25 gennaio, le sale italiane presenteranno una proposta cinematografica diversificata, tra biopic sportivi, thriller intensi, cinema d’autore europeo e ritorni di film di genere fantastico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Oscars 2026 Best Actress PREDICTIONS | Oscars Tier List

Argomenti discussi: Sentimental Value. La recensione del film di Joachim Trier; Sentimental Value | Film | Recensione; La recensione di Sentimental Value; L'irresistibile fascino di Sentimental Value, il film norvegese che si è meritato nove candidature agli Oscar.

Con Sentimental Value , Cannes potrebbe aver consacrato un altro vincitore dell'Oscar al miglior filmSentimental Value, Grand Prix Speciale della Giuria di Cannes 2025, potrebbe funzionare bene quanto Anora l'anno scorso. Ecco perché ... gqitalia.it

Sentimental Value: la recensione del nuovo film di Joachim Trier premiato a CannesJoachim Trier dirige un dramma familiare sobrio e travolgente con Stellan Skarsgård e Renate Reinsve: la nostra recensione di Sentimental Value ... filmpost.it

OGGI, Sabato 24, alle ore 16,00 - 18,30 - 21,00 "SENTIMENTAL VALUE" di Joachim Trier A rendere imperdibile Sentimental Value, adesso al cinema, ci sono sicuramente le meravigliose interpretazioni di Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e In - facebook.com facebook

Sentimental Value è al cinema. Le 9 candidature ai Premi Oscar - tra cui Miglior Film e Miglior Regia - confermano Joachim Trier come uno dei più grandi narratori contemporanei. Le sale dove vederlo: luckyred.it/sentimentalval… @teodora_film x.com