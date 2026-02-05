Genoa De Rossi elogia il mercato | di Serie A punterei su Conte

De Rossi ha elogiato il mercato del Genoa prima della sfida con il Napoli. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha detto di puntare su Conte per la Serie A, sottolineando come la squadra stia crescendo e lavorando bene insieme. La partita si avvicina e il clima tra i rossoblù si fa più fiducioso.

Il confronto tra Genoa e Napoli, amplificato da una conferenza ante partita, mette in luce una gestione di mercato mirata e un clima di gruppo in crescita. Le parole del tecnico evidenziano continuità, qualità inserita e una voglia condivisa di costruire una squadra coesa, capace di esprimersi al massimo nei prossimi impegni di campionato. Il tecnico ha espresso soddisfazione per l’andamento della campagna acquisti, sottolineando di non aver perso i giocatori di maggiore peso e di aver inserito elementi di qualità in linea con le richieste tattiche. I primi giorni successivi al mercato non fornivano numeri immediati sui punti, ma hanno delineato l’atmosfera che si respira nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Genoa, De Rossi elogia il mercato: « di Serie A punterei su Conte» Approfondimenti su Genoa Napoli De Rossi: «Soddisfatto del mercato del Genoa. Se fossi un presidente di Serie A prenderei Conte» Daniele De Rossi si mostra soddisfatto del mercato del Genoa e non esclude di puntare su Antonio Conte se fosse un presidente di Serie A. Genoa-Napoli, esame a Marassi: Conte sfida l’emergenza infortuni contro il Grifone di De Rossi Sabato 7 febbraio alle 18:00, il Napoli di Antonio Conte scende in campo a Marassi per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Genoa, De Rossi: Da stupidi pensare di essere già salvi; Capello non risparmia Conte e il Napoli: In Europa hanno sbagliato tutto. Poi l'elogio a De Rossi...; Genoa, la beffa di Roma con tanta rabbia in corpo. Piegato da due rigori; Genoa, per la mediana si pensa al norvegese Kjolo. Genoa, De Rossi: Napoli più forte di noi ma nel fortino-Ferraris può succedere di tuttoIl mister rossoblù: Conte campione tra gli allenatori, se vuoi fossi un presidente prenderei lui ma contro gli azzurri ci faremo trovare pronti ... ilsecoloxix.it Calcio: Genoa; De Rossi, soddisfatto dal mercato, inserito giocatori di qualitàSarà il Napoli sabato al Ferraris a testare il nuovo Genoa di Daniele De Rossi. Con la chiusura del mercato tante uscite ma anche innesti mirati per la squadra rossoblù che ha come obiettivo la salvez ... ansa.it Il ds del Genoa: “Ogni decisione è stata condivisa con De Rossi”. facebook #Cataldi, che stoccata al Genoa di De Rossi: "Hanno fatto lo scavetto a casa nostra, ridicolo..." x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.