Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace. A pochi giorni dalla fine della collaborazione con Alaïa, il marchio annuncia ufficialmente la nomina del designer belga come Chief Creative Officer. Mulier prenderà il posto di Alaïa e guiderà le future collezioni del brand, portando una ventata di novità. La scelta arriva in un momento di cambiamenti per la casa di moda italiana, che punta a rinnovare il proprio stile.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. «Mentre consideravamo l’acquisizione di Versace, abbiamo individuato in Pieter Mulier la persona giusta per il ruolo di designer del brand» ha dichiarato Lorenzo Bertelli, presidente di Versace condividendo la notizia. «Siamo fiduciosi che saprà esprimere pienamente il potenziale di Versace e instaurare un dialogo profondo con la storia e l’estetica distintiva del marchio; siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme». Pieter Mulier succede così a Dario Vitale, primo designer ad aver preso le redini di Versace dopo l'addio di Donatella Versace. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Versace, il nuovo direttore creativo è Pieter Mulier

Approfondimenti su Versace Mulier

Dopo l’addio di Dario Vitale, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo.

La casa di moda Versace ha annunciato il suo nuovo direttore creativo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Versace Mulier

Argomenti discussi: Chi è il nuovo direttore creativo di Versace Pieter Mulier?; Chi disegna cosa: chi sono oggi i direttori creativi dei principali brand di moda; Donatella Versace: dalla Medusa a Platinum Future; Pieter Mulier può diventare il salvatore di Versace?.

Chi è Pieter Mulier, il nuovo direttore creativo di VersaceC on l’uscita di Dario Vitale ormai archiviata, Il Gruppo Prada e Versace annunciano la nomina di Pieter Mulier nel ruolo di Chief Creative Officer, a partire dal 1° luglio 2026. Una scelta che segna ... iodonna.it

Versace, il nuovo direttore creativo è Pieter MulierA pochi giorni dall'addio ad Alaïa, Pieter Mulier è stato ufficialmente nominato Chief Creative Officer di Versace ... vanityfair.it

Se il fashion system fosse TikTok, questo sarebbe breaking news energy. Pieter Mulier e Alaïa si separano, e no, non è una di quelle notizie che scorrono via lisce. È una di quelle che fanno fermare lo scroll, perché chi ha seguito davvero la moda negli ultimi facebook

Dopo cinque anni alla direzione creativa, Pieter Mulier lascia Alaïa. Voci di corridoio lo vogliono già pronto a prendere le redini di Versace x.com