La casa di moda Versace ha annunciato il suo nuovo direttore creativo. Dopo il divorzio con Dario Vitale, la maison ha scelto Pieter Mulier per guidare la direzione artistica. La notizia arriva a pochi mesi di distanza e segna un nuovo capitolo per il marchio italiano.

Anno nuovo significa anche nuove nomine nel mondo della moda. A pochi mesi dall’annuncio del divorzio tra Dario Vitale e Versace, la maison ha comunicato il nome del suo nuovo direttore creativo. Sarà infatti Pieter Mulier a prendere le redini del marchio, diventando il primo direttore creativo della nuova era di Versace all’interno del Gruppo Prada, nonché la seconda persona esterna alla famiglia Versace a ricoprire la direzione creativa della maison. La scelta di Pieter Mulier ha perfettamente senso per diversi motivi. Il primo è il talento del designer belga, capace di rendere Alaïa un brand di enorme successo tanto tra la critica quanto tra gli acquirenti in un momento di difficoltà generale nel mondo della moda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Dopo l’addio di Dario Vitale, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo.

Pieter Mulier ha deciso di lasciare Alaïa, scatenando subito un via vai di voci nel mondo della moda.

Chi è Pieter Mulier il nuovo Direttore Creativo di VersaceVersace ha una nuova guida dopo l’addio di Dario Vitale. Il nuovo Direttore Creativo della Maison è lo stilista belga Pieter Mulier, che ha lasciato Alaïa. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo ... fanpage.it

Versace, Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo, una settimana fa aveva annunciato l’addio alla maison AlaïaIl Gruppo Prada e Versace annunciano la nomina di Pieter Mulier nel ruolo di chief creative officer, a partire dal primo luglio prossimo. Il suo ingresso segna l’inizio di un nuovo capitolo per il ... ilmessaggero.it

Se il fashion system fosse TikTok, questo sarebbe breaking news energy. Pieter Mulier e Alaïa si separano, e no, non è una di quelle notizie che scorrono via lisce. È una di quelle che fanno fermare lo scroll, perché chi ha seguito davvero la moda negli ultimi facebook

Dopo cinque anni alla direzione creativa, Pieter Mulier lascia Alaïa. Voci di corridoio lo vogliono già pronto a prendere le redini di Versace x.com