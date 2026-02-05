Versace cambia tutto | chi è Pieter Mulier il belga che ha conquistato il gruppo Prada

La moda italiana si prepara a un cambiamento importante. Pieter Mulier, stilista belga di 46 anni, è stato nominato nuovo direttore creativo di Versace. La maison punta su di lui per rinnovare il brand e portarlo in una nuova direzione. Gli addetti ai lavori osservano con attenzione questa scelta, che segna una svolta nel mondo della moda di lusso.

La moda italiana sta per voltare pagina. Pieter Mulier, stilista belga di 46 anni, è il nuovo direttore creativo di Versace. Lo ha annunciato giovedì 5 febbraio il gruppo Prada, che dall’aprile 2025 possiede la maison del simbolo della Medusa. Mulier prenderà ufficialmente in mano le redini creative dal 1° luglio 2026, e la sua prima collezione verrà presentata a settembre durante la Fashion Week milanese. La nomina mette fine a settimane di speculazioni. Alla fine di gennaio, Mulier aveva lasciato Alaïa, la prestigiosa casa di moda parigina dove lavorava dal 2021 come primo successore del fondatore Azzedine Alaïa, morto nel 2017. 🔗 Leggi su Cultweb.it

