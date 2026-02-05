Versace cambia tutto | chi è Pieter Mulier il belga che ha conquistato il gruppo Prada

Da cultweb.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La moda italiana si prepara a un cambiamento importante. Pieter Mulier, stilista belga di 46 anni, è stato nominato nuovo direttore creativo di Versace. La maison punta su di lui per rinnovare il brand e portarlo in una nuova direzione. Gli addetti ai lavori osservano con attenzione questa scelta, che segna una svolta nel mondo della moda di lusso.

La moda italiana sta per voltare pagina. Pieter Mulier, stilista belga di 46 anni, è il nuovo direttore creativo di Versace. Lo ha annunciato giovedì 5 febbraio il gruppo Prada, che dall’aprile 2025 possiede la maison del simbolo della Medusa. Mulier prenderà ufficialmente in mano le redini creative dal 1° luglio 2026, e la sua prima collezione verrà presentata a settembre durante la Fashion Week milanese. La nomina mette fine a settimane di speculazioni. Alla fine di gennaio, Mulier aveva lasciato Alaïa, la prestigiosa casa di moda parigina dove lavorava dal 2021 come primo successore del fondatore Azzedine Alaïa, morto nel 2017. 🔗 Leggi su Cultweb.it

versace cambia tutto chi 232 pieter mulier il belga che ha conquistato il gruppo prada

© Cultweb.it - Versace cambia tutto: chi è Pieter Mulier, il belga che ha conquistato il gruppo Prada

Approfondimenti su Versace Cambiamento

Chi è Pieter Mulier il nuovo Direttore Creativo di Versace

Dopo l’addio di Dario Vitale, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo.

Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo

La casa di moda Versace ha annunciato il suo nuovo direttore creativo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.