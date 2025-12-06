Aumentano in Veneto i morti sul lavoro cento vittime nei primi dieci mesi del 2025 | Verona maglia nera
Il Veneto registra un significativo aumento delle morti sul lavoro. Nei primi dieci mesi del 2025, secondo quanto riferisce l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega, sono già 100 i decessi, contro i 64 dello stesso periodo del 2024, con un incremento del 56,3%. Il 42% delle vittime era di origine. 🔗 Leggi su Veronasera.it
