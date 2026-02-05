Antonio Vergara si apre sulle sue emozioni davanti alla maglia del Napoli. Il giovane calciatore azzurro dice che indossare la maglia non gli pesa e che segnare gol gli dà una grande soddisfazione. In un’intervista a Radio CRC, Vergara ha raccontato quanto sia speciale per lui questo momento e quanto tenga alla maglia partenopea.

Antonio Vergara, calciatore partenopeo, ha rilasciato a Radio CRC alcune dichiarazione sul momento importante che sta vivendo in maglia azzurra, Sulle dediche dei suoi gol: “Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì ad esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto”. Sul lavorare con Conte e cosa chiede: “Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vergara: “La maglia del Napoli non mi pesa, i gol una grande emozione”

Approfondimenti su Vergara Napoli

Antonio Vergara si apre in un’intervista e rivela di sentirsi a suo agio con la maglia del Napoli, sostenendo che non gli pesa indossarla.

Vergara esprime la sua gratitudine nei confronti di Conte, evidenziando quanto sia importante per lui avere la fiducia del tecnico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

VERGARA: UN ALTRO FALLIMENTO PER IL NAPOLI! | Estratto da SportitaliaMercato

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Vergara, Insigne, Musella e gli altri: miseria e nobiltà degli scugnizzi in maglia Napoli; Napoli-Chelsea, gol di Vergara: il primo con la maglia azzurra. Chi è e la carriera; Un figlio di Napoli per il Napoli: Antonio Vergara segna il suo primo gol con la maglia del cuore; Antonio Vergara non è soltanto una soluzione d'emergenza, è anche un profilo che mancava nella rosa del Napoli.

Napoli, Vergara: «Non sento il peso della maglia azzurra, gioco per la mia gente»Antonio Vergara è intervenuto questa mattina ai microfoni di radio CRC. Il calciatore, fresco della sua prima rete in Champions League e in campionato con il Napoli, ha parlato del ... ilmattino.it

Vergara:Io indosso la maglia con tutti i tifosi del Napoli. Ecco il consiglio più prezioso di ConteVERGARA OSPITE NEGLI STUDI DI RADIO CRC: «Io non sento il peso della maglia azzurra: gioco per la mia gente. Il mio idolo? Mi è sempre piaciuto un giocatore del Napoli! Vi racconto cosa mi disse Conte ... 100x100napoli.it

Vergara e la maglia che pesa a metà In diretta a Radio CRC, Antonio Vergara racconta il suo rapporto con l’azzurro partendo da una sensazione precisa: "Il peso della maglia azzurra Io non lo sento, perché è come se ogni volta che indossassi questa maglia facebook

"Non lo sento il peso di questa maglia perché è come se la indossasse anche la mia gente": Antonio Vergara da pelle d'oca nel corso della sua intervista a Radio CRC #SSCNapoli #Vergara x.com