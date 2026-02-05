Vergara | La maglia del Napoli non mi pesa i gol una grande emozione
Antonio Vergara si apre sulle sue emozioni davanti alla maglia del Napoli. Il giovane calciatore azzurro dice che indossare la maglia non gli pesa e che segnare gol gli dà una grande soddisfazione. In un’intervista a Radio CRC, Vergara ha raccontato quanto sia speciale per lui questo momento e quanto tenga alla maglia partenopea.
Antonio Vergara, calciatore partenopeo, ha rilasciato a Radio CRC alcune dichiarazione sul momento importante che sta vivendo in maglia azzurra, Sulle dediche dei suoi gol: “Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì ad esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto”. Sul lavorare con Conte e cosa chiede: “Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Vergara Napoli
Napoli, Vergara si racconta: «La maglia non mi pesa. Con Conte sono cresciuto»
Antonio Vergara si apre in un’intervista e rivela di sentirsi a suo agio con la maglia del Napoli, sostenendo che non gli pesa indossarla.
Napoli, Vergara: ”Avere la fiducia di Conte è una grande soddisfazione, sogno di vincere con questa maglia”
Vergara esprime la sua gratitudine nei confronti di Conte, evidenziando quanto sia importante per lui avere la fiducia del tecnico.
VERGARA: UN ALTRO FALLIMENTO PER IL NAPOLI! | Estratto da SportitaliaMercato
Ultime notizie su Vergara Napoli
Argomenti discussi: Vergara, Insigne, Musella e gli altri: miseria e nobiltà degli scugnizzi in maglia Napoli; Napoli-Chelsea, gol di Vergara: il primo con la maglia azzurra. Chi è e la carriera; Un figlio di Napoli per il Napoli: Antonio Vergara segna il suo primo gol con la maglia del cuore; Antonio Vergara non è soltanto una soluzione d'emergenza, è anche un profilo che mancava nella rosa del Napoli.
Napoli, Vergara: «Non sento il peso della maglia azzurra, gioco per la mia gente»Antonio Vergara è intervenuto questa mattina ai microfoni di radio CRC. Il calciatore, fresco della sua prima rete in Champions League e in campionato con il Napoli, ha parlato del ... ilmattino.it
Vergara:Io indosso la maglia con tutti i tifosi del Napoli. Ecco il consiglio più prezioso di ConteVERGARA OSPITE NEGLI STUDI DI RADIO CRC: «Io non sento il peso della maglia azzurra: gioco per la mia gente. Il mio idolo? Mi è sempre piaciuto un giocatore del Napoli! Vi racconto cosa mi disse Conte ... 100x100napoli.it
Vergara e la maglia che pesa a metà In diretta a Radio CRC, Antonio Vergara racconta il suo rapporto con l’azzurro partendo da una sensazione precisa: "Il peso della maglia azzurra Io non lo sento, perché è come se ogni volta che indossassi questa maglia facebook
"Non lo sento il peso di questa maglia perché è come se la indossasse anche la mia gente": Antonio Vergara da pelle d'oca nel corso della sua intervista a Radio CRC #SSCNapoli #Vergara x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.