Napoli Vergara | Avere la fiducia di Conte è una grande soddisfazione sogno di vincere con questa maglia

Vergara esprime la sua gratitudine nei confronti di Conte, evidenziando quanto sia importante per lui avere la fiducia del tecnico. Il calciatore sottolinea inoltre il ruolo di Di Lorenzo come punto di riferimento nello spogliatoio e condivide il suo desiderio di conquistare successi con la maglia del Napoli. La fiducia del mister rappresenta per lui un motivo di grande motivazione e impegno.

Napoli, Vergara a "NapoliMagazine.Com": "Conte? Avere la fiducia del mister è una grande soddisfazione, Di Lorenzo è il mio punto di riferimento nello spogliatoio, sogno di vincere con questa maglia". RIYADH (ARABIA SAUDITA) – Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine.Com". Queste le sue parole: Antonio Conte ti sta dando grande fiducia, ne sarai sicuramente orgoglioso.. "E' bello ricevere questo tipo di attenzione da un allenatore così importante come Conte, è una soddisfazione avere addosso gli occhi del mister". Nel Napoli ci sono tanti campioni, calciatori esperti, qual è il tuo punto di riferimento e con chi hai legato maggiormente?.

Napoli: Vergara più vecchio di Wirtz e Nusa ma giovane per il calcio italiano, ora Conte punta su di lui - McTominay ha bisogno di rifiatare e Lobotka non è ancora pronto: contro l’Udinese Conte potrebbe toccare lanciare nel Napoli Vergara, talento arrivato troppo tardi in serie A ... sport.virgilio.it

Champions: Conte 'avere fiducia, pazienza e non esaltarsi' - Bisogna avere fiducia, pazienza, non esaltare e non ammazzare, cosa che spesso non accade e non va bene perché non ci aiutate". ansa.it

Antonio Vergara sta valutando di andare in prestito a gennaio per giocare di più: ci sono già diverse richieste da squadre di bassa Serie A. Lo ha riportato Raimondo De Magistris, giornalista di TMW, ai microfoni di @radiotuttonapoli Potete riascoltare tutt - facebook.com facebook

Antonio #Vergara vuole giocare di più ed è pronto a lasciare il #Napoli a gennaio. Tre club di #SerieA hanno già mostrato interesse per il centrocampista per un prestito di 6 mesi. @NicoSchira x.com

