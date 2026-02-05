Il Comune di Calenzano ha ricevuto 689 risposte al sondaggio lanciato a novembre sui canali ufficiali. I cittadini chiedono spazi giochi per bambini e un’area dedicata ai cani. La discussione sulle funzioni da includere nell’ampia zona verde si fa sempre più vivace, con tante proposte pratiche e concrete.

Sono ben 689 le risposte arrivate al sondaggio che il Comune di Calenzano ha lanciato sui propri canali istituzionali nel novembre scorso per chiedere ai cittadini quali funzioni vorrebbero trovare nella grande area verde. I risultati, presentati due sere fa nel corso di un incontro pubblico nel palazzo comunale, vanno in tre direzioni precise: spazi per famiglie e comunità, aree sportive attrezzate e spazi per animali e natura. Nei dettagli 250 risposte riguardano il desiderio di un’area giochi per bambini. La presenza di un orto didattico o di un giardino botanico è stata indicata cento volte, suggerendo dunque attività a stretto contatto con la natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verde, una pioggia di proposte. Chiesti spazi giochi e l’area cani

Approfondimenti su Calenzano aree verdi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna della Piccola, un intervento atteso per trasformare un vuoto urbano in uno spazio moderno e accogliente.

Piazza Cambiaghi si rinnova con importanti interventi di riqualificazione.

