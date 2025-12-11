Iniziati i lavori nell' area esterna della Piccola | Spazi moderni e accoglienti con più verde

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna della Piccola, un intervento atteso per trasformare un vuoto urbano in uno spazio moderno e accogliente. La riqualificazione mira a valorizzare il verde e migliorare la fruibilità, restituendo alla città un’area che potrà diventare un punto di aggregazione e di socialità per i cittadini.

