Veranda in fiamme a Trappeto | cortocircuito scatena incendio in appartamento

Un incendio si è sviluppato ieri sera a Trappeto, quando una veranda è andata in fiamme a causa di un cortocircuito. Le fiamme hanno raggiunto anche l’appartamento sottostante, provocando danni e creando paura tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti in meno di un’ora e sono riusciti a spegnere il fuoco, ma i danni sono stati ingenti e l’area resta sotto osservazione. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono ancora scossi dall’accaduto.

**Incendio a Trappeto: una veranda in fiamme dopo un cortocircuito. Un intervento dei vigili del fuoco in meno di un'ora ha domato il rogo, ma il territorio è ancora sotto controllo.** Un cortocircuito in un appartamento di viale Salvatore Vitale a Trappeto ha causato un incendio improvviso che ha distrutto una veranda, con conseguenze che si estendono oltre il luogo dell'episodio. La notizia è arrivata in mattinata, quando l'allarme è stato dato da un gruppo di residenti che hanno osservato una nube nera provenire dal terrazzo dell'abitazione. Le squadre del Distaccamento di Partinico sono intervenute rapidamente, con un'autobotte e un'autoscala, per spegnere il fuoco.

