Un cortocircuito scatena un principio d’incendio a San Vittore 250 rischiano d’essere trasferiti

Nel carcere di San Vittore a Milano, un cortocircuito ha provocato un principio di incendio e un'intensa nube di fumo, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente si è verificato a mezzogiorno, mettendo a rischio la sicurezza di circa 250 detenuti e del personale presente. La situazione è stata prontamente sotto controllo, evitando conseguenze più gravi.

Milano, 13 dicembre 2025 –  "Verso mezzogiorno nel carcere milanese di San Vittore un cortocircuito in un quadro elettrico ha sprigionato un principio di incendio e moltissimo fumo, diradatosi solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco”. Per diverse ore, fino a pomeriggio inoltrato, non è stato possibile ripristinare la fornitura di energia elettrica al terzo reparto del penitenziario, rendendo così molto concreto il rischio che debbano essere trasferiti in altre carceri molti detenuti, forse 250. Per fortuna non ci sono state conseguenze né per i ristretti né per gli operatori". A denunciare quel che è accaduto nel penitenziario milanese è, ancora una volta,  Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Ilgiorno.it

