Ventiseiesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano travolgente su Baskonia

Milano torna a vincere con facilità e supera Baskonia 109-89 nella ventiseiesima giornata di Eurolega. L’Olimpia conquista il secondo successo di fila e riapre le porte dei play-in. La squadra di Messina ha dominato dall’inizio, lasciando poco spazio agli avversari. Ora punta a mantenere questa striscia positiva per avvicinarsi ulteriormente alla fase finale.

Secondo successo consecutivo per l’ Olimpia che, nella ventiseiesima giornata basket Eurolega 202526, batte nettamente Baskonia per 109-89, e rivede nuovamente i play-in. Decisivi per i meneghini i 21 punti di Booker, e i 10 di Floccadori. VENTISEIESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: OLIMPIA MILANO-BASKONIA 109-89 Il match ha subito ritmi altissime con le rispettive difese ballerine: dopo i primi venti minuti le due squadre avevano già totalizzato 113 punti(57-56 per l’Olimpia). Nella ripresa I padroni di casa alzano l’intensità, limitano Howard, e piazzano un breakfast decisivo di 24-7(79-63). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

