Legale di Alex Saab conferma l’arresto ma sottolinea la difesa dell’ex ministro venezuelano

Un avvocato venezuelano conferma che Alex Saab è stato arrestato. L’ex ministro della Commissione dei Piani Economici si trova ora in custodia, ma il suo legale assicura che continueranno a difenderlo. La notizia circola da fonti ufficiali, mentre la famiglia e i sostenitori di Saab chiedono chiarezza sulle sue condizioni.

**Un legale venezuelano conferma l’arresto di Alex Saab, ex ministro della Commissione dei Piani Economici, ma ribadisce la sua difesa.** Il processo si svolge in un clima di tensione, con un’attenta osservazione del sistema giudiziario e un’ampia diffusione di informazioni tra i media e i cittadini. L’arresto, avvenuto in un momento di crescente instabilità politica nel paese, colpisce il cuore della crisi economica e della corruzione, con un evento che tocca profondamente il dibattito nazionale. Alex Saab, uno dei pochi ministri venezuelani ancora in vita dopo il colpo di stato del 2019, è stato arrestato a Caracas, nella capitale del paese, a causa di accuse relative a un presunto reato di corruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alex Saab

Camilla Fabri, ex modella romana, e il ministro venezuelano Alex Saab Moran hanno patteggiato pene di circa un anno e due mesi rispettivamente, nell’ambito di un’inchiesta a Roma per riciclaggio e intestazione fittizia di beni.

A Roma si è svolto il processo sui fondi venezuelani, con il ministro Alex Saab e la moglie Camilla Fabri che hanno optato per un patteggiamento.

Ultime notizie su Alex Saab

