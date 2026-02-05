Venezuela amnesty law would cover political protesters return assets draft shows

Il governo venezuelano sta valutando una nuova legge che potrebbe concedere l’amnistia a chi è stato arrestato durante le proteste politiche. La proposta prevede di mettere fuori dal carcere i manifestanti e di restituire alcuni beni confiscati. La discussione si concentra soprattutto su come applicare questa misura e su chi potrebbe beneficiarne. La legge, ancora in fase di definizione, ha suscitato reazioni contrastanti tra chi spera in una svolta e chi teme nuove tensioni.

Feb 5 (Reuters) - An amnesty law being considered in Venezuela’s legislature would grant immediate clemency to people jailed for participating in political protests and c. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato la proposta di una legge di amnistia per centinaia di prigionieri nel paese.

Un nuovo sondaggio evidenzia che oltre la metà degli abitanti dell'Ucraina si oppone fermamente all'eventualità di ritirare le truppe nelle aree controllate nel Donetsk orientale.

