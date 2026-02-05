Venezuela amnesty law would cover political protesters return assets draft shows

Il governo venezuelano sta valutando una nuova legge che potrebbe concedere l’amnistia a chi è stato arrestato durante le proteste politiche. La proposta prevede di mettere fuori dal carcere i manifestanti e di restituire alcuni beni confiscati. La discussione si concentra soprattutto su come applicare questa misura e su chi potrebbe beneficiarne. La legge, ancora in fase di definizione, ha suscitato reazioni contrastanti tra chi spera in una svolta e chi teme nuove tensioni.

Feb 5 (Reuters) - An amnesty law being considered in Venezuela’s legislature would grant immediate clemency to people jailed for participating in political protests and c. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Venezuela amnesty law would cover political protesters, return assets, draft shows Approfondimenti su Venezuela Amnesty Venezuela proposes amnesty law for prisoners, interim president says La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato la proposta di una legge di amnistia per centinaia di prigionieri nel paese. Over half of Ukrainians oppose pulling back in return for security, poll shows Un nuovo sondaggio evidenzia che oltre la metà degli abitanti dell'Ucraina si oppone fermamente all'eventualità di ritirare le truppe nelle aree controllate nel Donetsk orientale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Venezuelan transport workers form protest convoy demanding Maduro's return Ultime notizie su Venezuela Amnesty Argomenti discussi: Venezuela, Rodriguez announces amnesty for political prisoners; Venezuela proposes amnesty law for prisoners interim president says. Venezuela amnesty law would cover political protesters, return assets, draft showsFeb 5 (Reuters) - An amnesty law being considered in Venezuela's legislature would grant immediate clemency to people jailed for participating in political protests and critiquing public figures, ... msn.com Venezuela's proposed amnesty law will not cover 'serious violations' of human rights: TextVenezuela's parliament on Thursday started weighing an amnesty law whose long-awaited draft text showed it would not cover serious violations of human rights committed under 27 years of socialist ... lbcgroup.tv Venezuela: l’aggressione Usa indebolisce l’ordine internazionale. @amnesty condanna sia l’uso illegale della forza da parte degli Usa che i molteplici crimini commessi dalle autorità di Caracas contro la popolazione venezuelana. @AgnesCallamard x.com Dall'azione militare Usa in Venezuela, al rapimento di 166 persone in Nigeria, ecco le notizie di gennaio che forse non hai visto. Tu hai altre notizie Faccele sapere nei commenti! facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.