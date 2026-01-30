Venezuela proposes amnesty law for prisoners interim president says
La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato la proposta di una legge di amnistia per centinaia di prigionieri nel paese. La notizia è arrivata venerdì, mentre si cerca di trovare una soluzione a una situazione che coinvolge molte persone in carcere. La proposta ora passerà al vaglio delle autorità, in un momento di tensione politica sempre più alta.
Jan 30 (Reuters) - Venezuela’s interim president Delcy Rodriguez on Friday announced a proposed “amnesty law” for hundreds of prisoners in the country, according to El Pa. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Venezuela’s interim president Rodriguez says 626 prisoners released
Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che finora sono stati rilasciati 626 detenuti.
Venezuela says interim president Rodriguez not planning trips abroad
Il governo venezuelano ha annunciato che il presidente ad interim, Delcy Rodriguez, non ha pianificato viaggi all'estero nel prossimo futuro.
Venezuela proposes amnesty law for prisoners, interim president saysJan 30 (Reuters) - Venezuela's interim president Delcy Rodriguez on Friday announced a proposed amnesty law for hundreds of prisoners in the country, according to El Pais newspaper. I am announcing ... msn.com
Hints of Political Amnesty Stoke Hope and Frustration in VenezuelaVenezuela’s new leaders and President Trump have alluded to a major release of political prisoners, but the liberations have been slow to come. By Anatoly Kurmanaev Reporting from Caracas, Venezuela ... nytimes.com
