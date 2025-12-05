Commercio al dettaglio ottobre 2025 | vendite in crescita trainano alimentari e online

I dati ISTAT di ottobre 2025 mostrano una ripresa delle vendite al dettaglio, con alimentari e commercio elettronico in aumento e piccoli negozi in difficoltà. Commercio al dettaglio: ottobre 2025 segna una ripresa, ma restano differenze tra settori. Secondo i dati ISTAT, a ottobre 2025 il commercio al dettaglio in Italia mostra segnali di ripresa dopo due mesi di cali. Le vendite registrano un aumento sia in valore (+0,5%) sia in volume (+0,4%) rispetto a settembre. La crescita interessa sia i beni alimentari (+0,5% in valore e +0,7% in volume) sia quelli non alimentari (+0,4% sia in valore che in volume). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

