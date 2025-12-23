Villa Mussolini messa in vendita Per averla si fanno avanti in tre

È iniziata la competizione tra tre potenziali acquirenti per l'acquisto di Villa Mussolini, immobile storico degli anni Trenta. Con la scadenza dei termini, ieri a mezzogiorno, sono state presentate le proposte per l'acquisto della villa, che un tempo ospitava Benito Mussolini e la sua famiglia durante le vacanze. La vendita rappresenta un momento importante per l'immobile di rilevanza storica e culturale.

Corsa a tre per acquistare Villa Mussolini. Ieri a mezzogiorno scadevano i termini per presentare una proposta di acquisto dell’immobile appartenuto negli anni Trenta del ‘900, a Benito Mussolini, che qui trascorreva le vacanze assieme alla famiglia. Per un decennio, dal 1934 al 1943, quell’abitazione ha rappresentato non solo la dimora estiva di Mussolini, ma un volano per il turismo riccionese. L’immobile venne acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio sul finire degli anni ’90, poi ceduto in gestione al Comune che decise di recuperarlo dallo stato di abbandono in cui era caduto. I lavori di riqualificazione portarono al taglio del nastro nel 2005. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Mussolini messa in vendita. Per averla si fanno avanti in tre Leggi anche: Villa Mussolini messa all’asta . Il Comune: "Pronti a partecipare" Leggi anche: Villa Mussolini a Riccione è in vendita e il Comune vuole acquistarla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Villa Mussolini messa in vendita. Per averla si fanno avanti in tre; Villa Mussolini, il Comune formalizza l’offerta: la giunta autorizza l’acquisizione dello storico immobile; Per l'acquisto di Villa Mussolini a Riccione sarà una gara a tre: presentate le offerte al notaio; Villa Mussolini, scaduti i termini per le offerte: sono tre quelle presentate. Anche il Comune di Riccione in gara. Villa Mussolini messa in vendita. Per averla si fanno avanti in tre - Il Comune presenta un’offerta: "Diventi patrimonio dei cittadini" ... msn.com

Villa Mussolini a Riccione, il Comune formalizza l’offerta: via libera all’acquisizione - Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. chiamamicitta.it

Riccione, Villa Mussolini, ecco l’offerta del Comune: “Una scelta di responsabilità verso la storia” - Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. corriereromagna.it

Riccione. Villa Mussolini: scaduti oggi i termini di presentazione delle offerte, sono tre quelle pervenute - facebook.com facebook

Il Comune di Riccione formalizza l'offerta per Villa Mussolini. L'apertura delle buste è prevista per fine gennaio #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.