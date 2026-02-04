In Turchia, alla quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista, le italiane portano a casa due medaglie d’argento. Miram Vece e Federica Venturelli salgono sul podio, mentre Consonni fa fatica nell’omnium. La gara resta aperta e il pubblico aspetta ancora sorprese.

Doppia medaglia azzurra in quel di Konya nella quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. In Turchia arrivano due argenti timbrati Miram Vece e Federica Venturelli. Nel chilometro da fermo Vece si peggiora rispetto al mattino, ma trova comunque un ottimo 1:04.106 a 56.157 kmh. A trionfare è la favorita, la francese Mathilde Gros: 1:03.682, più di quattro decimi di vantaggio su Vece. Bronzo per l’atleta neutrale autorizzata Iana Burlakova. Prima medaglia individuale per la giovane Venturelli. Nell’ultimo atto l’azzurra si è dovuta arrendere alla fenomenale britannica Josie Knight: 4:22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista: due medaglie azzurre agli Europei, argenti per Vece e Venturelli. Non bene Consonni nell’omnium

Oggi a Konya, in Turchia, si tiene la quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista.

