LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | doppio argento per l’Italia con Vece e Venturelli

Questa mattina a Ancona si sono conclusi i primi eventi della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. L’Italia ha portato a casa due medaglie d’argento, con Vece e Venturelli che hanno dato il massimo. La gara è stata emozionante e i nostri atleti sono riusciti a salire sul podio, portando a casa risultati importanti davanti al pubblico presente. La manifestazione continua, con altri appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19:40 La quarta giornata di gare a Konya si chiude con due medaglie d'argento per l'Italia. Miriam Vece conquista la piazza d'onore nel chilometro da fermo femminile e Federica Venturelli è seconda nell'inseguimento individuale femminile. La spedizione azzurra aumenta così a cinque il numero dei podi ottenuti in Turchia.

