Vasile Frumuzache, il killer delle escort, ha provato a scappare dal carcere di Firenze poco prima del suo processo. La polizia penitenziaria lo ha scoperto e impedito l’evasione. Ora è di nuovo in cella, in attesa di giudizio.

Ha tentato l’evasione da film alla vigilia dell’inizio del processo Vasile Frumuzache, il 32enne rumeno accusato degli omicidi di due escort, Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei, commessi a Prato e a Montecatini Terme tra il 2024 e il 2025. Detenuto nel carcere di Sollicciano a Firenze, l’ex guardia giurata sarebbe riuscito a scalare il muro con le lenzuola e un rudimentale rampino, ma è stato poi bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria. La tentata evasione è avvenuta alla vigilia dell’avvio del processo che lo vede imputato per omicidio volontario. Vasile Frumuzache tenta l'evasione dal carcere Il killer delle escort bloccato dagli agenti Al via il processo per gli omicidi di Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei Vasile Frumuzache tenta l’evasione dal carcere Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, il killer delle escort Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere fiorentino di Sollicciano, dove è detenuto in attesa del processo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vasile Frumuzache tenta l'evasione dal carcere alla vigilia del processo, killer delle escort bloccato

Approfondimenti su Firenze Carcere

Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere.

Questa mattina a Firenze, Vasile Frumuzache ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Firenze Carcere

Argomenti discussi: Serial killer tenta la fuga dal carcere di Firenze calandosi con le lenzuola; Firenze, il killer delle escort Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere di Sollicciano (con le lenzuola); Aveva ucciso due donne e nascosto i resti, killer tenta l’evasione dal carcere con un lenzuolo; Aveva ucciso due donne, alla vigilia del processo killer tenta evasione dal carcere.

Vasile Frumuzache tenta l'evasione dal carcere alla vigilia del processo, killer delle escort bloccatoIl killer delle escort Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere di Firenze alla vigilia dell'avvio del processo ... virgilio.it

Il serial killer Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere: è accusato di aver ucciso e nascosto il corpo di due donneTentata evasione nella mattina del 4 febbraio dal carcere Sollicciano di Firenze, dove il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha provato a fuggire d ... ilfattoquotidiano.it

Detenuto a Sollicciano, l’ex guardia giurata Vasile Frumuzache ha confessato i delitti facebook

Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che sarebbe riuscito a x.com