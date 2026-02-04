Vasile Frumuzache il killer delle escort tenta l' evasione dal carcere | Ha usato una corda fatta con le lenzuola

Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere. Secondo quanto si è appreso, ha usato una corda fatta con le lenzuola per cercare di scappare. L’episodio è avvenuto recentemente, ma l’uomo è stato subito fermato dalle guardie penitenziarie. Frumuzache, 32 anni, sposato e padre di due figli, si trova in cella in attesa di giudizio, ma ora la sua fuga fallita potrebbe complicargli ulteriormente la situazione.

In carcere per l'omicidio di due donne, ha tentato l'evasione ma gli è andata male. Vasile Frumuzache, 32enne romeno, sposato con due figli, dietro le sbarre perché reo confesso delle uccisioni delle escort Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, tra Prato e Montecatini, intorno alle 10 di questa mattina - mercoledì 4 febbraio - ha tentato l'evasione dal carcere di Sollicciano, durante l'ora d'aria. La tentata evasione A riferire l'episodio è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete. 🔗 Leggi su Leggo.it

Approfondimenti su Vasile Frumuzache

Vasile Frumuzache, ex guardia giurata di 33 anni di Monsummano Terme, sarà giudicato in un unico processo per gli omicidi delle escort romene Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun, avvenuti tra il 2024 e il 2025 a Prato.

Ultime notizie su Vasile Frumuzache

