Vasile Frumuzache, guardia giurata di 33 anni, ha cercato di scappare dal carcere di Sollicciano mercoledì. Aveva con sé una lista con nomi, indirizzi e numeri di telefono, lasciando pensare che ci fosse una rete di complici dietro l’episodio. La direzione del carcere ha avviato subito le verifiche per capire se l’uomo fosse in contatto con altri e quale fosse il suo obiettivo.

Vasile Frumuzache, guardia giurata di 33 anni che mercoledì ha tentato di evadere dal carcere Sollicciano di Firenze, aveva portato con sé una lista di nomi, indirizzi e numeri di telefono. L’appunto è stato sequestrato dall’agente che ha sventato la fuga. La lista, ora al vaglio degli inquirenti, aprirebbe la strada a un sospetto: Frumuzache avrebbe potuto contare su possibili complici, coinvolti non solo nella fuga sventata, ma anche per la possibile commissione dei femminicidi delle due escort di cui è accusato. La vicenda è emersa durante l’udienza in Corte d’assise a Firenze. Al momento il 33enne romeno è l’unico imputato per gli omicidi di Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun di 30. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vasile Frumuzache aveva una lista di nomi quando ha tentato di evadere: l’ipotesi di una rete di complici

Approfondimenti su Vasile Frumuzache

Ultime notizie su Vasile Frumuzache

