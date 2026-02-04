Il killer di Ana e Denisa Vasile Frumuzache tenta di evadere da Sollicciano

Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano. Ha cercato di scappare legando delle lenzuola per salire sul muro dell’area passeggio, ma è stato fermato prima di riuscirci. La polizia ha intercettato subito il tentativo e ha impedito la fuga. Ora si indaga su come abbia pianificato l’evasione.

Ha tentato la fuga usando il copione più classico, quello delle lenzuola annodate, per scavalcare il muro dell'area passeggio. Così Vasile Frumuzache, killer confesso di Ana e Denisa, ha provato a evadere dal carcere di Sollicciano alla vigilia del processo. Il tentativo di evasione è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 4 febbraio, a poche ore dalla prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Firenze, dove Frumuzache è imputato per duplice omicidio volontario. Frumuzache, ex guardia giurata rumena di 32 anni, è detenuto dallo scorso anno dopo aver confessato l'omicidio di due prostitute, una a Prato e l'altra a Montecatini, delitti che avevano scosso profondamente la Toscana.

